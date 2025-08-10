Iker Casillas tem estado no centro das atenções por causa de supostos encontros e conversas mais atrevidas, e voltou a ficar em destaque pelos mesmos motivos.

De acordo com o Mundo Deportivo, o ex-guarda-redes do FC Porto espanhol foi falado no programa 'Fiesta', da Telecinco, isto porque surgiu uma nova mulher, Sandra Madoc, que alega ter tido conversas picantes com Iker.

Apesar de nunca se terem encontrado pessoalmente, começaram a falar através do Instagram. Ao fim de algum tempo, diz, Iker Casillas terá partilhado o seu contacto e continuaram a conversar através do WhatsApp.

"As coisas ficaram muito picantes lá. Houve uma pergunta que me deixou desconfortável: 'És mulher?' Eu disse que sim, que bastava olhar para mim. Acho o óbvio irritante", contou, confessando que se sentiu "ofendida" quando o ex-jogador voltou a fazer a mesma pergunta.

Ao que tudo indica, Iker Casilla estaria a assistir ao programa e respondeu por meio de Amor Romeira. "Em nenhum momento ele quis que tu te sentisses mal ou sentisses essa dor. Ele só queria saber o estado da pessoa com quem estava a interagir. Ele não fez isso com essa intenção. Em nenhum momento teve a intenção de desrespeitar-te. O que o incomoda é que estejas aqui a expor essa intimidade."

Perante as palavras do ex-futebolista, Sandra Madoc ficou comovida e agradeceu.

O passado amoroso de Iker Casillas

De recordar que Iker Casillas esteve anteriormente casado com Sara Carbonero. O ex-casal deu o nó em 2016 numa cerimónia discreta em Madrid e separaram-se em 2021.

Juntos são pais de dois rapazes, Martin e Lucas, que cresceram no Porto, onde a família viveu durante anos, quando o ex-guarda-redes jogava pelo FC Porto.

Na altura em que seguiram caminhos diferentes, Sara e Iker partilharam um comunicado onde confirmavam as notícias do divórcio.

"Tanto o Iker como eu sentimo-nos muito orgulhosos da família que construímos e de podermos partilhar um amor que nos encheu de felicidade durante todos estes anos de união.

Hoje o nosso amor como casal segue caminhos diferentes, mas não distantes, pois continuaremos juntos na maravilhosa tarefa de ser pais dedicados como temos feito até agora. É uma decisão muito cuidadosa e que tomamos de comum acordo.

Respeito, carinho e amizade vão sempre permanecer", disseram, destacando ainda na altura: "A prioridade é, a partir do amor e do compromisso, partilhar o bem-estar e a educação dos filhos e protegê-los para que cresçam num ambiente estável e saudável."

"Com estas palavras pedimos que a nossa privacidade seja respeitada neste momento de mudança. Estas serão as únicas palavras públicas que faremos no presente e no futuro. Muito obrigada pela compreensão", podia ainda ler-se no comunicado.

Carreira de Iker Casillas no mundo do futebol

Iker Casillas, recorde-se, começou a jogar na equipa principal do Real Madrid aos 16 anos, em 1997. E esteve no clube até mudar-se para o FC Porto.

O futebolista assinou contrato com os dragões em 2015, onde permaneceu até ao fim da sua carreira.

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio em 2019 e ficou depois ausente dos relvados, tendo acabado por se aposentar do mundo do futebol.

