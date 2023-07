A mulher do presidente do Sporting, Katarina Larsson, usou as suas redes sociais para partilhar uma fotografia do filho, o pequeno Santiago, ao lado de Viktor Gyökeres, o novo avançado do clube de Alvalade.

"Dois vikings suecos", escreveu, na legenda da fotografia, em referência às nacionalidades de ambos.

Na foto pode ver-se o menino e também o avançado, de 25 anos, devidamente equipados à Sporting.

Recorde-se que Santiago é fruto do casamento de Katarina com Frederico Varandas, um enlace que aconteceu em 2018.

