Pedro Gonçalves, jogador do Sporting e conhecido como Pote, e a mulher Bruna Rafaela foram pais das gémeas Belém e Benedita há precisamente um mês. Foi no passado dia 14 de julho que o casal deu as boas-vindas às primeiras filhas, uma altura que foi complicada já que as meninas nasceram prematuras.

Esta quinta-feira, a estudante de medicina recorreu à sua página de Instagram para partilhar algumas imagens desdes últimos dias em que viveu uma "montanha russa de emoções" e confessou também como ultrapassaram os momentos mais difíceis.

"Doeu não poder levá-las logo para casa" - O desabafo de Bruna Rafaela

"Um mês da Belém e da Benedita. Um bocadinho do meu último mês desde o internamento até ao nascimento das minhas princesas. Foi uma montanha russa de emoções mas o dia do nascimento foi sem dúvida o melhor dia da minha vida", começou por referir Bruna.

"Já os dias a seguir foram mais difíceis mas mostraram que tenho umas filhas incríveis. Custou, doeu não puder leva-las logo para casa mas sabia que elas estavam melhor no hospital e muito bem entregues à equipa de neonatologia.

Foi um mês de idas até ao hospital para estar todos os minutos que pudesse com elas, para puder alimentá-las até ao dia que as pude trazer para casa e esse foi o segundo melhor dia da minha vida", escreveu a mulher de Pote.

Nos comentários o jogador do Sporting fez questão de mostrar o orgulho que sente das filhas e da mulher. "Um mês das nossas princesas. Vocês são a melhor coisa do mundo", escreveuo desportista.

Apesar de já se saber que o jogador e a mulher tinham sido pais, os dois só fizeram o anúncio no passado dia 13 de agosto, no dia em que as meninas saíram do hospital onde estiveram o primeiro mês internadas.

"30 dias depois podemos trazê-las para casa, as nossas mini guerreiras que quiseram vir antes do tempo mas cheias de força! Os pais amam-vos muito, são o nosso orgulho", escrevou o casal numa publicação.

Um verão cheio de emoção para a família

Recorde-se que Pedro Gonçalves e Bruna Rafaela casaram dia 5 de julho, nove dias antes das bebés nascerem. E foi nessa altura que anunciaram que iam ser pais de gémeas para surpresa dos convidados.

O casal tinha o sonho de construir uma família e já tinham perdido dois bebés, tal como o desportista explicou a Daniel Oliveira no 'Alta Definição'.

"Tivemos uma fase muito complicada. Tivemos duas perdas gestacionais e é isso que ainda dói mais, porque estive presente nas duas, chegou a haver batimentos [cardíacos]. É muito doloroso. Não sei como é que vivi aquilo, porque é muito difícil mesmo", contou Pote a ao apresentador.

"Para mim foi terrível e sinto que para ela tenha sido mais, porque é o corpo dela, é ela que passa por aquilo. Tentei sempre ajudar ao máximo, estar sempre presente. Mostrar-lhe confiança, que as coisas iam correr bem, que ela era uma mulher incrível", concluiu o desportista.