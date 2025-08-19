A família de Kieran Culkin esteve em festa no passado fim de semana. O filho do ator, Wilder Wolf, celebrou o seu quarto aniversário e a data não ficou esquecida.

Mãe de duas crianças, a mulher de Kieran Culkin, Jazz Charton, fez uma adorável publicação no Instagram onde mostrou novas fotografias do pequeno Wilder.

O casal - que deu o nó em 2013 - tem mantido a privacidade dos filhos e não mostra o rosto dos mesmos nas redes sociais. E essa regra manteve-se nesta partilha, pois o menino surge sem mostrar a cara.

Inicialmente, podemos ver a criança a saltar em cima de uma prancha de surfe no meio da praia. Além disso, também publicou uma fotografia do filho de costa a correr para o mar. "O meu menino tem quatro [anos]", disse na legenda de ambas as imagens que pode ver na publicação abaixo. E veja também algumas fotografias da família na galeria.

Além do menino, recorde-se, Kieran Culkin e Jazz Charton são também pais da pequena Kinsey Sioux, que vai fazer seis anos no próximo mês.

Após a publicação de Jazz Charton ter ficado disponível, vários amigos e familiares do casal deixaram uma mensagem a celebrar o aniversário de Wilder. Sarah Snook, colega de elenco de Kieran Culkin em 'Succession', escreveu: "Que foto incrível! A segunda foto... não tinha a certeza se era o Kieran ao início... Feliz aniversário, pequena lenda."

Também Brenda Song, noiva do irmão de Kieran, Macaulay Culkin, deixou a sua mensagem: "Feliz aniversário! Tenho saudades vossas."

De lembrar que Brenda Song e Macaulay Culkin também são pais de duas crianças, Dakota, de quatro anos, e Carson, de dois.

A relação de Kieran Culkin e Jazz Charton e a família que construíram juntos

Jazz Charton mudou-se de Londres para Nova Iorque em setembro de 2010 e conheceu Kieran Culkin em 2012 num bar, relata a People. Desde então, o casal manteve uma relação discreta. Aliás, em 2013 casaram-se em segredo durante uma viagem de carro por Iowa.

Em 2019, o ator e a companheira viram nascer a primeira filha em comum, Kinsey, e em 2021 a família voltou a crescer com a chegada de Wilder.

Logo após o nascimento do filho, Kieran Culkin brincou sobre o crescimento da família quando passou pela passadeira vermelha dos Screen Actors Guild Awards de 2022.

"Vou dizer-te uma coisa: depois de deixar a minha mulher com as duas crianças, sinto-me mal por estar num adorável hotel adorável a beber martinis com amigos", disse à People na altura. "Por isso, querida, desculpa. Estou a tentar pintar um quadro horrível, horrível, mas estou a divertindo-me muito", acrescentou.

