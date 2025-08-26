O príncipe William e a princesa Kate estão de mudanças. Conforme o Palácio de Kensington confirmou este mês, os príncipes de Gales prepararam-se para ir viver para uma nova casa já em setembro, a Forest Lodge - também em Windsor - muito maior do que a sua atual moradia, a Adelaide Cottage.

A mudança mostra as intenções de William quanto ao futuro da instituição. Assim, apesar de ser o sucessor ao trono britânico, o príncipe pretende manter um rotina o mais normal possível, longe da confusão de Londres, na companhia dos três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Segundo uma fonte de Buckingham revelou à revista Vanity Fair, a situação continuará igual mesmo quando William for rei.

"Está tudo de acordo com a decisão de William em não ser um peso para os cofres públicos e de levar uma vida o mais normal possível, mesmo quando for rei", notou a fonte.

Já para o jornalista e comentador do jornal The Sun, Robert Jobson, William deveria ter "cuidado" com aquilo que deseja, notando que o príncipe não se pode dar ao luxo de colocar em causa a relação próxima com os súbditos que os membros da monarquia têm vindo a construir ao longo dos anos, sobretudo desde o surgimento da princesa Diana.

Trazendo uma outra perspetiva à conversa, para Matt Wilkson, editor do The Sun, William tem preocupações que Carlos III nunca teve enquanto monarca, sobretudo no que diz respeito aos filhos.

"Ele gosta de os levar à escola e quer que eles vivam no campo", disse Wilkson. "Sei que a falecida rainha Isabel II trabalhou muito quando os filhos eram pequenos, mas o William, talvez, tenha escolhido não fazer a mesma coisa. Mas também são tempos diferentes", concluiu.

"Não é uma questão de escolha, é uma questão de dever", argumentou Jobson.

Forest Lodge - A nova casa de William e Kate

"Os [príncipes de] Gales vão mudar de casa este ano", foram estas as palavras do Palácio de Kensington num comunicado que emitiu e no qual confirmou a mudança de casa da família.

Antes da família mudar-se para a sua nova casa, a propriedade sofrerá algumas alterações, sobretudo no exterior. Segundo a imprensa internacional, o rei Carlos III irá pagar as renovações necessárias.

Atualmente, os príncipes e Gales vivem em Windsor, na Adelaide Cottage. Antes de se mudar para aqui, o casal habitava num apartamento no Palácio de Kensington, em Londres, o Anmer Hall, em Norfolk.

Em 2022 decidiram ir em busca de uma vida mais tranquila, na qual pudessem ter mais contacto com a natureza, motivo que os levou a deixar a confusão de Londres.

A Adelaide Cottage é uma casa de 1831 com fachada cor-de-rosa que passou por uma renovação completa em 2015. Para além de um jardim, tem também um escritório - onde os príncipes trabalham.

