Morreu o vocalista dos City High, Robbie Pardlo, como confirmou o seu representante ao TMZ. Tinha 46 anos.

Sabe-se que o artista morreu no dia 17 de julho, rodeado da família e amigos próximos em Willingboro Township, Nova Jersey.

Até à data, não foi divulgada nenhuma causa da morte. De luto, a família irá organizar um espaço de memórias e homenagens ao cantor nos próximos dias e partilhará detalhes publicamente, ainda de acordo com o TMZ.

Natural de Nova Jersey, Robbie Pardlo fez parte do grupo de R&B City High, entre 1999 e 2003. A seu lado, na banda, tinha Claudette Ortiz e Ryan Toby. Entre os singles dos City High, destaca-se o tema 'What Would You Do?', de 2001.

Segue-se depois outro tema de destaque, 'Caramel', com Eve, e chegaram a receber uma nomeação aos prémios Grammy na categoria de Melhor Performance de R&B em 2002.

City High começou com Robbie Pardlo a solo, antes de juntar-se ao amigo de escola Ryan Toby. Depois, ambos decidiram acrescentar mais um elemento à banda, Claudette Ortiz, que também era colega de escola. Aliás, Robbie tinha namorado com Claudette durante o ensino secundário.

Mais tarde, Claudette Ortiz começou a namorar com o colega da banda Toby, casaram-se em 2004 e divorciaram-se em 2007, segundo o Daily Mail.

Ao longo do seu percurso no mundo da música, Robbie Pardlo colaborou com nomes como Whitney Houston e Lil Kim.

O artista deixa a mulher Anika Pardlo e os dois filhos, Lyric e Chord-Andrew Pardlo, a mãe Marion Pardlo, o irmão, Gregory Pardlo, a tia, Cynthia Boyer, e amado patudo (um pastor alemão).

Esta semana foram várias as perdas no mundo das artes. Por cá, na sexta-feira, Portugal despediu-se da cantora Florência, intérprete do tema de sucesso 'De Rosa Ao Peito'. Tinha 86 anos.