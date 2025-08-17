O ator britânico Terence Stamp, que ficou conhecido por interpretar o vilão General Zod nos filmes do 'Super Homem', em 1978 e 1980, morreu na manhã deste domingo. Tinha 87 anos.

A informação da morte foi confirmada pela família à agência de notícias Reuters.

"Ele deixa um legado extraordinário, tanto como ator quanto como escritor, e continuará a tocar e a inspirar pessoas por muitos anos", disse a família. "Pedimos privacidade neste momento triste."

O ator conta com duas nomeações para os prémios Óscar e o seu papel de maior destaque foi o de General Zod, o vilão dos filmes 'Super Homem' e 'Super Homem II', de 1978 e 1980, respetivamente.

A sua carreira inclui ainda filmes como 'Teorema' (1968), 'Uma Temporada no Inferno (1971) e 'Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), no qual, recorda a Reuters, interpretou uma mulher transgénero.

O seu papel em 'Billy Budd', de 1962, valeu-lhe a sua primeira nomeação aos prémios Óscar, na categoria de Melhor Ator Secundário.

Terence Henry Stamp nasceu a 22 de julho de 1938, em Londres, na Inglaterra, e, além do cinema, ficou famoso pela sua beleza e sentido de moda, tendo sido escolhido pela revista Empire como uma das 100 estrelas mais sexy da história do cinema.

Fora do cinema, deu que falar pelos seus relacionamentos com estrelas como as atrizes Julie Christie e Brigitte Bardot e a modelo Jean Shrimpton.

