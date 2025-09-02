Foi o agente de Graham Greene, Michael Greene, quem confirmou a notícia da morte do ator à People depois de o Deadline ter sido o primeiro a noticiar a partida do artista.

O ator, mais conhecido pelo papel de Kicking Bird no filme 'Danças com Lobos', morreu num hospital em Toronto, vítima de "doença prolongada". Tinha 73 anos.

"Ele era um grande homem de moral, ética e caráter, e vai fazer muita falta. Amamos-te, meu irmão Greene. Deus te abençoe", começou por dizer Michael Greene.

"Estás finalmente livre. A Susan Smith está à tua espera às portas do céu", acrescentou numa nota partilhada com a People e com o Deadline, e referindo-se à agente de longa data do ator, que morreu em 2013.

Graham Greene nasceu no dia 22 de junho de 1952, em Ohsweken. Na década de 1970 foi quando começou a atuar em produções teatrais profissionais. Estreou-se no ecrã em 1979 num episódio da série 'The Great Detective'. O primeiro filme do qual fez parte foi em 'Running Brave', de 1983.

O grande sucesso chegou anos mais tarde, quando Kevin Costner o escolheu para o papel de Kicking Bird no filme 'Danças com Lobos', de 1990. Esta longa-metragem recebeu 12 nomeações aos Óscares - incluindo uma nomeação a Melhor Ator Secundário para Graham Greene - e conseguiram levar sete troféus para casa, entre eles o prémio de Melhor Filme.

Foi com 'Danças com Lobos' que o ator conseguiu lançar a sua carreira em Hollywood. Atuou noutros grandes filmes como 'Maverick' (de 1994) com Mel Gibson e Jodie Foster, 'Die Hard 3 - A Vingança, ou' (de 1995) com Bruce Willis, 'À Espera de Um Milagre' (de 1999) com Tom Hanks, 'A Saga Twilight: Lua Nova' (de 2009) com Kristen Stewart e Robert Pattinson, ou 'Jogo da Alta-Roda' (de 2017) com Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner.

Mas não ficou por aqui. Ao longo da carreira também contou com papéis de destaque como em 'Coração de Trovão' (de 1992) ao lado de Val Kilmer, 'Transamérica' (de 2005) ao lado de Felicity Huffman, ou 'Wind River' (de 2017) com Jeremy Renner e Elizabeth Olsen.

Foi escolhido para integrar o elenco de séries como '1883', de 2021, e, mais recentemente, 'Tulsa King', de 2022, como relata ainda o Deadline.

Segundo a People, o ator conquistou ao longo da carreira um Grammy, em 2000, pelo trabalho em 'Listen to the Storyteller'.

Graham Greene deixa a mulher Hilary Blackmore, a filha Lilly Lazare-Greene e ainda o neto Tarlo.

