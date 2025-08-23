Morreu David Ketchum, mais conhecido pelo papel de Agente 13 na sitcom 'Olho Vivo', no dia 10 de agosto numa unidade de saúde em Thousand Oaks, na Califórnia, como confirmou a filha Nicole Madden ao The Hollywood Reporter. Tinha 97 anos.
"Deixa um legado de gargalhadas, carinho e momentos de televisão atemporais - lembrando a todos que, às vezes, a surpresa mais simples (como alguém empoleirado numa caixa de correio) pode proporcionar o maior sorriso", disse a família ao The Hollywood Reporter.
A notícia foi também confirmada à People pelo departamento do médico legista de Ventura.
Entre os vários projetos que compõe a sua carreira, David Ketchum também interpretou Mel Warshaw ao lado de John Astin e Marty Ingalls na sitcom 'I'm Dickens, He's Fenster', da ABC, entre 1962 e 1963. E fez parte da comédia 'Camp Runamuck', da NBC, entre 1965 e 1966.
David Ketchum nasceu em Quincy, Illinois, no dia 4 de fevereiro de 1928. Formou-se em engenharia na UCLA. "Já tinha atuado várias vezes", disse numa entrevista em 1965. "Mas não conseguia-me conformar com o 'show business'. Imaginei que, eventualmente, teria de trabalhar para sobreviver - por isso tirei engenharia", acrescentou.
O ator também marcou presença numa cena de comédia sobre Hollywood no 'The Steve Allen Plymouth Show', em 1957, e também trabalho ao lado de Ken Berry, Jackie Joseph e Jo Anne Worley em Billy Barnes Revue, que chegou à Broadway em 1961.
Mas não fica por aqui e, entre muitas outras, teve ainda participações em 'The Real McCoys', 'The Munsters', 'Good Morning World', 'Gomer Pyle', 'Mod Squad', 'That Girl', 'Green Acres', 'The Odd Couple', 'Happy Days' e 'Alice'.
Também fez parte de filmes como 'Good Neighbor Sam' (1964), 'The Grasshopper' (1970), 'Bless the Beasts & Children' (1971), 'Your Three Minutes Are Up' (1973), 'The North Avenue Irregulars' (1979), 'Love at First Bite' (1979), 'The Main Event' (1979), 'Young Doctors in Love' (1982) e 'The Other Sister' (1999).
David Ketchum deixa a mulher, Louise, com quem se casou em agosto de 1957, as filhas Nicole e Wendy, os netos Hannah, Alison e Cameron, e o bisneto Noah.
