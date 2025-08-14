A socialite Maria Ignácia Espírito Santo, conhecida como Kiki Espiríto Santo morreu esta quinta-feira, 14 de agosto, aos 76 anos. A figura do 'jet set' português foi casada durante várias décadas com o empresário Jorge Espírito Santo com quem tinha quatro filhos.
Morreu a socialite Maria Ignácia Espírito Santo, conhecida como Kiki Espiríto Santo, aos 76 anos, avançou a revista Nova Gente.
Kiki era considerada "um ícone da moda, glamour e beleza, uma cidadã do mundo", segundo a amiga Lili Caneças e foi uma das figuras incontornáveis do 'jet set' português nas décadas de 80 e 90.
A socialite casou em 1961 com o empresário Jorge Espírito Santo que morreu a 31 de agosto de 2013, vítima de um cancro. Deste casamento nasceram quatro filhos: Sofia, Fernando, Bárbara e Cristina.
Não foi conhecida a causa da morte de Kiki Espírito Santo.
