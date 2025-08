Morreu Joanna Carson, modelo que esteve casada com o comediante e apresentador Johnny Carson entre 1972 e 1985.

De acordo com o Extra, a morte de Joanna terá sido anunciada em privado no passado mês de julho, sendo que o funeral se realizou na semana passada.

No dia 30 de julho, a Elizabeth Taylor AIDS Foundation prestou-lhe uma homenagem numa publicação que foi feita no Facebook. Na mesma partilha é ainda mencionada a multimilionária Wallis Annenberg.

"Em memória das queridas amigas e apoiadoras da ETAF, Joanna Carson e Wallis Annenberg, que personificaram o espírito de amor e apoio da nossa fundadora, Elizabeth Taylor", pode ler-se na referida publicação.

Johanna Ulrich, seu nome de nascença, cresceu em Nova Iorque e deu o nó com o jogador de gamão Tim Holland. Durante os seis anos de casamento, ambos tiveram um filho em comum, Joe.

Após o divórcio, relata o Extra, Joanna tentou 'fazer-se à vida' e arranjar formas de se sustentar, tendo-se tornado numa modelo requisitada.

Depois conheceu Johnny Carson no Hot Spot 21, em 1971, com quem veio a dar o nó. O comediante e apresentador já se tinha casado duas vezes e a sua mulher anterior chamava-se Joanne Carson. Por isso, Joanna era muitas vezes confundida com Joanne por causa dos seus nomes serem semelhantes.

Johnny Carson e Joanne Carson divorciaram-se em 1972 e foi nesse mesmo ano que o apresentador e Joanna anunciaram o casamento surpresa. Pouco mais de dez anos depois, Joanna iniciou o processo de divórcio, que terminou com 20 milhões de dólares em dinheiro e bens no acordo em 1985, relata ainda o Extra.

Mais tarde, recorda a People, Johnny Carson casou-se com Alexis Maas, em 1987. Estiveram juntos até à sua morte, em 2005. O apresentador e comediante tinha 79 anos.

Johnny Carson era pai de três filhos, Richard Carson, que morreu em 1991, Christopher Carson, que morreu este ano, e Cory Carson. Todos fruto do casamento do apresentador com Jody Morrill Wolcott, com quem deu o nó em 1949 e separou-se em 1963.

Leia Também: Morreu o ator brasileiro Mauricio Silveira. Tinha 48 anos