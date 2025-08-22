As atrizes Debbie Allen e Phylicia Rashad estão de luto. Morreu a mãe das artista, Vivian Ayers, aos 102 anos.

Debbie Allen fez uma publicação no Instagram, na quarta-feira, dia 20 de agosto, onde comunicou a morte da mãe.

"Mamã, transformaste-te naquele pássaro cósmico, o Falcão, que vive e respira liberdade", começou por dizer, referindo-se a uma das obras mais conhecidas e celebradas da sua mãe, o poema de 1957, 'Hawk'.

"Seguiremos o teu rasto de pó dourado e continuaremos a subir mais alto", acrescentou junto de um vídeo com fotografias família e com a música 'Golden Lady', de Stevie Wonder, a acompanhar.

A atriz assinou a publicação e incluiu ainda os nomes dos irmãos e outros membros da família.

Após a publicação, foram muitos os amigos (incluindo famosos) de Debbie Allen e Phylicia Rashad que usaram a caixa de comentários para mostrar o seu apoio neste momento difícil e deixar as suas condolências à família.

"Sinto muito pela tua perda e estou a rezar pela tua família", escreveu Octavia Spencer. "Sra. Debbie, envio-vos um grande abraço cheio de amor e orações", disse Storm Reid. "Descansa em paz, rainha", comentou Taraji P. Henson.

"Sinto muito pela perda da tua querida mãe. Que a sua memória seja uma bênção", pode ler-se no comentário de Karen Pittman. Por sua vez, Susan Kelechi Watson também fez questão de mostrar o seu apoio. "Que luz neste mundo. Envio o meu amor e as minhas mais profundas condolências."

Vivian Ayers morreu semanas depois de ter completado 102 anos

A notícia da morte da mãe de Debbie Allen e Phylicia Rashad chegou dias depois de a família ter celebrado uma grande comemoração.

Vivian Ayers comemorou o seu 102.º aniversário no passado dia 29 de julho. Na altura, Debbie Allen assinalou a data no Instagram, onde publicou um vídeo da mãe sentada em frente ao bolo de aniversário enquanto estava rodeada da família.

"A mamã, é o seu 102.º aniversário", disse no vídeo antes de gravar o momento em que lhe cantaram os parabéns.

"A comemorar os 102 anos com MaTurk! O meu irmão mais velho, Tex, criou um espetáculo de jazz para ela. Quatro gerações estiveram presentes para comemorar. [...] Obrigada a todos os que enviaram flores e demonstraram o seu amor! As comemorações continuam", escreveu a atriz na legenda do vídeo que mostrou as celebrações da data especial.

Vivian Ayers era poeta e dramaturga. O seu ex-marido e pai das atrizes, Andrew Allen, morreu em 1984.

Além de Debbie Allen e Phylicia Rashad, Vivian Ayers deixou ainda os filhos Andrew Arthur 'Tex' Allen Jr. e Hugh Allen, e ainda outros parentes que a tratavam por 'MaTurk', segundo a People.

