Shanna Moakler testou positivo para o novo coronavírus. A atriz e modelo, de 45 anos, confirmou o diagnóstico, esta quinta-feira, nas stories da sua página de Instagram, como relata a revista People.

"Recebi os resultados do teste de ontem e foram positivos", começou por informar a celebridade.

Shanna contou ainda que tem tido alguns sintomas, como "febre, tosse e calafrios". "Estou, principalmente, exausta de uma maneira que nem consigo descrever", acrescentou.

A modelo, de 45 anos, destacou também todo o apoio que tem recebido dos amigos e familiares, que a mantêm animada.

A mensagem terminou com Moakler a recordar um momento menos bom que também viveu em julho do ano passado.

"Nesta altura, em julho do ano passado, parti o pé e, este ano, fui infetada com Covid-19", disse. "Vou remover oficialmente o mês de julho do meu calendário porque não é o meu mês", rematou.

