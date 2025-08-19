Zé Lopes recorreu às redes sociais para mostrar a sua - incrível - perda de peso. O apresentador do 'V+ Fama' fez uma cirurgia metabólica há cerca de dois anos e já eliminou 70 quilos.
No vídeo partilhado, o comunicador mostra várias imagens suas com excesso de peso e ainda da sua transformação ao longo destes anos onde a alimentação saudável e o exercício físico tiveram uma enorme importância.
"Valeu mesmo a pena perder 70 quilos? Para mim valeu", escreveu Zé na legenda da partilha.
As reações dos fãs e amigos a esta mudança de vida
Nos comentários da publicação foram vários os fãs e amigos que deixaram uma palavra de admiração pelo percurso e força de vontade do apresentador.
"És outra pessoa"; "Parabéns querido amigo, não é para qualquer um"; "Eras o melhor e mais energético de qualquer das formas mas também gosto assim mais"; "És uma grande inspiração! Parabéns"; "Estás mesmo de parabéns"; "Por momentos não estava a reconhecer. Inspiração incrível", escreveram os seguidores.
A mudança radical de Zé Lopes
Zé Lopes, de 27 anos, lutou vários anos contra o excesso de peso mas tudo mudou quando em 2022 decidiu fazer uma cirurgia metabólica método 'Porta Única'. Ao longo destes anos, o comunicador tem perdido peso e agora chegou mesmo aos 70 quilos a menos. No passado ficaram os 139 que chegou a ter.
"Estava com pré-diabetes, com o colesterol elevadíssimo e com todos os meus valores totalmente descontrolados… Era um obeso mórbido, não há forma mais suave de o dizer. Ainda bem que agi a tempo!
Quando alterei todo o meu guarda-roupa, fiz questão de deixar algumas peças que anteriormente usava, para que não me esqueça onde nunca irei voltar… até porque passar do tamanho 4XL para o M orgulha-me muito!", escreveu Zé Lopes em 2024 no Instagram onde desabafou com os seguidores os motivos que o levaram a esta mudança radical de vida.
Mas apesar dos vários aplausos a toda esta batalha, há também quem critique as opções de vida de Zé Lopes. Recentemente, o apresentador respondeu a uma seguidora que lhe apontou o dedo.
"Esqueleto vaidoso, era bom que se conseguisse ver ao espelho", escreveu a seguidora, levando, de seguida, uma resposta.
"Com todo o respeito, nem vou partilhar o que me apraz dizer apenas observando a sua fotografia de perfil. Porque ao contrário de outras pessoas, tenho educação. E isso não se compra! Um vida feliz", retorquiu o apresentador das manhãs do canal V+.
Comentários