Zé Lopes recorreu às redes sociais para mostrar a sua - incrível - perda de peso. O apresentador do 'V+ Fama' fez uma cirurgia metabólica há cerca de dois anos e já eliminou 70 quilos.

No vídeo partilhado, o comunicador mostra várias imagens suas com excesso de peso e ainda da sua transformação ao longo destes anos onde a alimentação saudável e o exercício físico tiveram uma enorme importância.

"Valeu mesmo a pena perder 70 quilos? Para mim valeu", escreveu Zé na legenda da partilha.

As reações dos fãs e amigos a esta mudança de vida

Nos comentários da publicação foram vários os fãs e amigos que deixaram uma palavra de admiração pelo percurso e força de vontade do apresentador.

"És outra pessoa"; "Parabéns querido amigo, não é para qualquer um"; "Eras o melhor e mais energético de qualquer das formas mas também gosto assim mais"; "És uma grande inspiração! Parabéns"; "Estás mesmo de parabéns"; "Por momentos não estava a reconhecer. Inspiração incrível", escreveram os seguidores.

A mudança radical de Zé Lopes

Zé Lopes, de 27 anos, lutou vários anos contra o excesso de peso mas tudo mudou quando em 2022 decidiu fazer uma cirurgia metabólica método 'Porta Única'. Ao longo destes anos, o comunicador tem perdido peso e agora chegou mesmo aos 70 quilos a menos. No passado ficaram os 139 que chegou a ter.

"Estava com pré-diabetes, com o colesterol elevadíssimo e com todos os meus valores totalmente descontrolados… Era um obeso mórbido, não há forma mais suave de o dizer. Ainda bem que agi a tempo!

Quando alterei todo o meu guarda-roupa, fiz questão de deixar algumas peças que anteriormente usava, para que não me esqueça onde nunca irei voltar… até porque passar do tamanho 4XL para o M orgulha-me muito!", escreveu Zé Lopes em 2024 no Instagram onde desabafou com os seguidores os motivos que o levaram a esta mudança radical de vida.