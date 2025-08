Mel B não se casou uma, mas duas vezes em menos de um mês. A cantora deu o nó com Rory McPhee no passado dia 5 de julho, em Londres, e agora o casal voltou a 'subir ao altar'.

Mel B e Rory McPhee realizaram uma segunda cerimónia de casamento, desta vez no Selman Marrakech, em Marrocos. Um momento especial que foi destacado no Instagram, este domingo, dia 3 de agosto.

"Casamo-nos!!! De novo! Um casamento tão bom que continuamos a celebração com os nossos entes queridos no nosso lugar preferido, no Selman Marrakech. Divertimo-nos muito", pode ler-se na publicação que a artista fez na sua página na rede social.

No que ao look diz respeito, e como pode ver na fotografia que acompanha a publicação, Mel B, de 50 anos, escolheu para a ocasião um vestido vermelho cheio de brilho e com um toque de sensualidade de Justin Alexander. Por sua vez, Rory McPhee, de 37 anos, usou um conjunto clássico composto por calças pretas, sapatos e laço da mesma cor, blazer e camisa branca.

O casamento de Mel B e Rory McPhee em Londres

Foi há praticamente um mês que Mel B e Rory McPhee deram o nó na St Paul's Cathedral, em Londres, Inglaterra.

No dia 5 de julho, um sábado, o casal subiu ao altar perante a presença de vários convidados, entre eles famosos como Emma Bunton, Cara Delevingne, Katherine Ryan e Daisy Lowe.

Na altura, a estrela das Spice Girls escolheu as três filhas para serem suas madrinhas. Mel B, recorde-se, é mãe de Phoenix, de 26 anos, que nasceu da primeira união com Jimmy Gulzar, com quem esteve casada entre 1998 e 2000. Angel Iris é a filha do meio de Mel B, que tem atualmente 18 anos e é fruto da relação com Eddie Murphy. Já a filha mais nova, Madison, de 13 anos, é em comum com o segundo marido, Stephen Belafonte, com quem a artista foi casada entre 2007 e 2017.