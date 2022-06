Meghan Markle deu nas vistas com um dos visuais mais descontraídos que usou até então.

A mulher do príncipe Harry usou uns calções de ganga conjugados com uma camisa, também de ganga, para assistir a um jogo de polo do companheiro.

Os calções, conforme evidencia a imprensa internacional, são da marca DÔEN e já esgotaram em todos os tamanhos, apesar de custarem 140 euros.

