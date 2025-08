Meghan Markle continua a surpreender os seguidores com algumas partilhas mais pessoais, e no seu aniversário não foi exceção.

A duquesa de Sussex completou 44 anos na segunda-feira, dia 4 de agosto, e mostrou na sua página de Instagram uma fotografia da festa privada. Na imagem aparece a soprar as velas de um bolo decorado com flores. Na legenda aproveitou para fazer alguns agradecimentos, sobretudo ao marido, o príncipe Harry.

"A apagar as velas nestas 24 horas maravilhosas e a agradecer ao meu marido, amigos e família por tornarem tudo tão especial", começou por escrever.

"Para aqueles que não conheço, mas que enviam todos os dias amor - muito obrigada. Quero que saibam que isso chega até mim e aprecio", acrescentou, falando de seguida do jantar de aniversário.

Meghan Markle jantou num sofisticado restaurante em Beverly Hills, na Califórnia, o Funke, do chef Evan Funke.

"E só para falar um pouco sobre a gastronomia... este jantar no Funke com a maestria culinária do Evan Funke e da sua equipa está entre as cinco melhores refeições da minha vida. Extraordinário. Obrigada por uma experiência gastronómica excecional", destacou.

Na página oficial da marca de Meghan Markle no Instagram, As Ever, foi destacado o aniversário da duquesa com uma carinhosa mensagem.

"A celebrar a mulher por trás de tudo. Ela coloca o seu coração, visão e toque mágico em cada detalhe, e hoje bridamos a ela! Feliz aniversário para a nossa fundadora", pode ler-se na publicação.

De acordo com a People, o aniversário de Meghan contou com uma surpresa para quem segue a duquesa e a sua marca. Isto porque aproveitou a ocasião especial para lançar a sua mais recente novidade. Uma newsletter da As Ever anunciou: "Chegou - o nosso Napa Valley Rosé 2024".

"Com um tom avermelhado elegante, o Napa Valley Rosé 2024 evoca as mesmas notas elegantes e naturais da nossa safra de estreia: delicadamente equilibrado, com notas suaves de frutas de caroço, uma mineralidade suave e um final duradouro", descreveram, afirmando que este é um vinho rosé "perfeito para o fim do verão".

A família de Meghan Markle, que é mãe de duas crianças aos 44 anos

Meghan Markle, recorde-se, começou a namorar com o príncipe Harry no verão de 2016 e casaram-se em maio de 2018. Na altura em que iniciou o romance com o membro da realeza britânica, Meghan era atriz e integrava o elenco da série 'Suits', onde deu vida a Rachel Zane durante sete temporadas - entre 2011 e 2017/2018.

Mas o casamento com Harry não foi o primeiro de Meghan Markle. A duquesa de Sussex já tinha dado o nó antes com o produtor norte-americano Trevor Engelson, com quem esteve casada durante dois anos, entre 2011 e 2013. Este foi um dos pontos que deu que falar quando começou a namorar com Harry, não só o facto de ser divorciada como também a sua carreira de atriz. No entanto, o enlace com o príncipe Harry levou a que terminasse a carreira no mundo da representação.

Meghan e Harry foram pais pela primeira vez em maio de 2019, quando nasceu o filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Um ano depois, o casal deixou o núcleo sénior da realeza britânica e mudou-se com o filho para os Estados Unidos, país onde continuam a viver. Aliás, foi já na Califórnia que deram as boas-vindas à filha Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, em junho de 2021.

Leia Também: Jessica Mulroney "arrepende-se" de ter sido amiga de Meghan Markle

Leia Também: Acordo milionário entre Meghan e Harry com a Netflix não vai ser renovado