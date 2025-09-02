Meghan Markle surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com imagens que mostram os bastidores das gravações da sua série, 'With Love, Meghan', da Netflix, sendo a grande surpresa a presença dos filhos.

O príncipe Archie, de seis anos, e a princesa Lilibet de quatro, estiveram presentes no set de gravações deste projeto, cuja estreia da segunda temporada aconteceu no dia 26 de agosto.

"Filmar a segunda temporada de 'With Love, Meghan' foi mais divertido do que podem imaginar. Como é que mantivemos a vibe viva? Música, escreveu Meghan Markle na legenda da publicação, que incluía uma playlist de músicas que foram ouvidas no set, que a própria colocava a tocar no seu telemóvel, como explicou na mesma partilha.

"Adiciona à tua playlist, carrega no botão aleatório e aproveita! Feliz fim de semana do Dia do Trabalho! Trabalha duro, diverte-se muito", acrescentou.

O conjunto de imagens começou com uma fotografia de Meghan ao lado de um dos seus convidados desta segunda temporada, o chef José Andrés. De seguida chegaram os registos dos filhos.

Numa conversa anterior com a People, Meghan Markle explicou que decidiu gravar 'With Love, Meghan' num apartamento alugado perto da propriedade da família em Montecito, isto em vez de utilizar a verdadeira casa para "proteger o seu porto seguro".

Numa primeira fotografia das crianças podemos ver Archie e Lilibet de costas, destacando-se o cabelo ruivo dos irmãos. Há ainda um registo da pequena Lilibet em cima de uma cadeira enquanto o amigo próximo de Meghan e maquilhador Daniel Martin surge a espreitar pela porta.

Harry também pode ser visto entre as imagens, aparecendo no meio de Meghan e da responsável pelo buffet privado da receção do casamento, Clare Smyth. Quase no fim, o pequeno Archie é visto com uma claquete e com o rosto tapado por um emoji. Veja todas as imagens na galeria.