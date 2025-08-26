Meghan Markle falou sobre o período em que esteve longe dos filhos, em 2022, na altura em que a rainha Isabel II morreu.

A duquesa de Sussex desabafou sobre esta fase na segunda temporada da sua série para a Netflix, 'Com amor, Meghan'.

Ao falar com o estilista e amigo Tan France, a atriz acabou por confessar:

"O máximo que fiquei sem estar perto dos nossos filhos foram quase três semanas [...] Eu... não estava bem", revelou.

Esta declaração faz referência ao período em que o casal estava a viajar pela Europa onde participou em vários eventos solidários. Nessa altura foram surpreendidos pela morte repentina da rainha Isabel II aos 96 anos e deslocaram-se de imediato para o Reino Unido. Lilibet tinha apenas três meses e Archie 15 meses. No total, o casal ficou 17 dias afastado dos filhos.

No livro 'Spare', Harry já tinha mencionado o quão difícil tinha sido esta época na sua vida.

"A nossa rápida viagem tornou-se numa odisseia. Mais dez dias, pelo menos. Dias difíceis. Além disso, teríamos que ficar longe das crianças por mais tempo do que planeámos", confessou o irmão de William.