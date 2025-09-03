Matias Damásio teve um feliz encontro com alguém que admira muito: Cristiano Ronaldo. O artista partilhou na sua página de Instagram que esteve com o internacional português e não escondeu o seu orgulho pelas palavras trocadas entre os dois onde o jogador se declarou um fã do cantor.
"SIIIIIII!!! Ontem tive o privilégio e a honra de estar com o Grande Cristiano. Um ídolo para mim, para os meus filhos e para bilhões de pessoas espalhadas por todo o mundo.
Ele disse várias vezes durante a nossa conversa SOMOS FAMÍLIA MATIAS. Que privilégio.
Mais do que o craque que todos conhecemos dentro de campo, exemplo de resiliência, perseverança, força, sucesso e muito trabalho, o Cristiano é um ser humano com um coração enorme, humilde, inteligente e muito inspirador", revelou o artista.
De seguida, o intérprete confessou que Cristiano Ronaldo se disponibilizou para fazer uma videochamada para os filhos do cantor.
"Obrigado pelo tempo que partilhaste comigo e pela videochamada que fizeste com os meus filhos. Esse gesto tornou o momento ainda mais especial e ficará guardado para sempre no meu coração. Que Deus continue a abençoar a tua família e que continues a ser a pessoa que és. Deus no comando", concluiu Matias Damásio.
Recorde-se que a Seleção Nacional está em Portugal a fazer o arranque da fase de qualificação para o Mundial2026 de futebol.
E o look arrojado de Cristiano Ronaldo?
Durante este encontro de Matias Damásio e Cristiano Ronaldo, o que também saltou à vista foi o look do internacional português. CR7 é atento à moda e gosta de se vestir com as tendências da estação, tal como mostra este conjunto que estava a usar.
As peças, uma camisa de manga curta e uns calções de malha de algodão com xadrez Damier, pertencem à marca de luxo Louis Vuitton, e custam as duas cerca de 4000 mil euros. Estão à venda aqui.
