Matias Damásio teve um feliz encontro com alguém que admira muito: Cristiano Ronaldo. O artista partilhou na sua página de Instagram que esteve com o internacional português e não escondeu o seu orgulho pelas palavras trocadas entre os dois onde o jogador se declarou um fã do cantor.

"SIIIIIII!!! Ontem tive o privilégio e a honra de estar com o Grande Cristiano. Um ídolo para mim, para os meus filhos e para bilhões de pessoas espalhadas por todo o mundo.

Ele disse várias vezes durante a nossa conversa SOMOS FAMÍLIA MATIAS. Que privilégio.

Mais do que o craque que todos conhecemos dentro de campo, exemplo de resiliência, perseverança, força, sucesso e muito trabalho, o Cristiano é um ser humano com um coração enorme, humilde, inteligente e muito inspirador", revelou o artista.

De seguida, o intérprete confessou que Cristiano Ronaldo se disponibilizou para fazer uma videochamada para os filhos do cantor.

"Obrigado pelo tempo que partilhaste comigo e pela videochamada que fizeste com os meus filhos. Esse gesto tornou o momento ainda mais especial e ficará guardado para sempre no meu coração. Que Deus continue a abençoar a tua família e que continues a ser a pessoa que és. Deus no comando", concluiu Matias Damásio.

Recorde-se que a Seleção Nacional está em Portugal a fazer o arranque da fase de qualificação para o Mundial2026 de futebol.