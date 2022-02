Uma terapeuta de massagens, Emma Gruenbaum, de 50 anos, disse que o príncipe André foi o cliente mais estranho que teve na vida.

Em declarações ao jornal The Sun, Emma revelou que o filho da rainha Isabel II lhe fez perguntas sobre a sua vida amorosa e que tentou abraçá-la após sessões no Royal Lodge, em Windsor.

Esta explica que se sentiu "tensa" depois de ter reparado no príncipe a apreciar o seu corpo. "Tinha muitos clientes de classe alta e visitava frequentemente as suas casas. Mas o André era diferente. Ele foi uma praga sexual constante desde o início", garantiu

A entrevistada refere que uma vez o príncipe marcou uma sessão num sábado à tarde, o que achou estranho na altura, mas acabou por ir à mesma. Quando chegou ao local, André disse-lhe que não era necessário usar a sua mesa de massagens, pois tinha uma na sua suite.

"Eu disse, 'não me sinto confortável em fazer isto no seu quarto'. Olhei para a mesa de massagens e disse, 'é demasiado alta'. Era acima da minha cintura, por isso ia fazer massagens enquanto ele me via os seios, o que era algo que obviamente eu não queria. Por isso disse, 'podemos sair do quarto? Não estou confortável'", descreve.

"Mas disseram-me que não era uma opção, que era assim que o duque gostava. Fazia sempre massagens no quarto dele. E gostava de estar perto da cama para rebolar para lá depois da massagem", continua.

"Ouvi uma vez, 'belo rabo'", descreve Emma, notando um comentário obsceno por parte de André. "Levantei-me rápido e dei a volta. Estava contra a mesa de massagens e ele contra mim, olhos nos olhos. Quase me tocou, foi mesmo por pouco", adianta.

"E eu disse, 'não tem nada a ver com isso cara***'. E ele olhou para mim e disse, 'não pode falar assim comigo'. E eu disse, 'bem, não pode falar assim comigo", sublinha.

"Mas já tinha ouvido comentários estúpidos ao longo dos anos e disse, 'vamos começar a comportarmo-nos? Tire o robe e deixe-me fazer o meu trabalho. Ou vou embora? E ele disse, 'não, acho que estamos bem'", completou.

Durante a sessão, Emma refere que o príncipe estava sempre a falar de "sexo anal" e a fazer "piadas sexuais".

A entrevistada referiu que voltou às sessões mais alguma vezes e que em todas elas, André tentava ultrapassar os limites.

"Era uma praga. Parecia que queria que eu o mandasse calar", sublinha, notando que na altura (há dez anos) não denunciou o comportamento do príncipe uma vez que toda a gente já assumia que este era assim.

