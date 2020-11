O 'Dia de Cristina' foi emitido na terça-feira, mas Cristina Ferreira continua a espalhar estilo para lá das câmaras. Esta quinta-feira, deu a conhecer o visual escolhido para mais um dia nos bastidores da TVI e surpreendeu pela ousadia.

A diretora de entretenimento e ficção surgiu com uma gabardine semitransparente, cor de rosa choque, e combinou-a com uma máscara facial preta com renda em branco.

Mais uma escolha na qual deu provas do seu gosto arrojado.

Ora veja.

