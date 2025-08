Os próximos concertos de Marisa Liz foram cancelados. Foi a própria artista quem o revelou através de um comunicado que emitiu nas redes sociais esta quarta-feira, dia 6 de agosto.

"Custa-me muito ter de vos escrever isto… Mas, por motivos de saúde, vou ter de cancelar os concertos agendados até dia 18 de agosto", começa por revelar.

"Não é nada de grave, mas é daquelas paragens obrigatórias - o corpo falou mais alto e agora é tempo de o ouvir e cuidar", justifica.

"Peço desculpa a todos os que já tinham planos para estar connosco nestas datas. Peço desculpa também a todos os que nos convidaram para podermos levar girassóis nestes concertos com o compromisso e vontade de que tudo faremos para os concretizar um dia", diz ainda.

"Obrigada pelo carinho de sempre. Prometo voltar em breve, com mais força, mais música e amor", termina.

Marisa, note-se, tinha espetáculos marcados para amanhã, 7 de agosto, em Vouzela (Festas do Castelo), para dia 9 de agosto em Sendim (Miranda do Corvo), para dia 15 de agosto em Seia, 16 de agosto em Ermidas do Sado e 18 de agosto em Alpiarça.

A luta pela Palestina

O dia 29 de julho foi marcante para a cantora, de 42 anos. A artista subiu ao Pico, nos Açores, aproveitando para chamar a atenção para a causa da Palestina.

"Quando cheguei à ilha do Pico percebi que só iria conseguir subir se tivesse uma motivação extra. Então, pensei: vou fazer isto por mim e por quem não pode, mas talvez gostasse. Vou com o pensamento em todas as pessoas que estão atualmente a viver um inferno", descreveu numa partilha no Instagram.

"Eu estava cansada, mas o meu cansaço não era nada perante o cansaço e o desespero destas pessoas, sozinhas, sem água, sem comida, sem ajuda, durante horas, dias, meses e anos de vida em sofrimento", acrescentou em tom de reflexão.

"Quando pensei em desistir, pensei em quantas vezes estas pessoas tiveram razões para não aguentar mais e continuaram. Eu também tinha de continuar. E continuei… Até chegar ao sítio mais alto de Portugal e chorar de emoção, de esperança e amor. Posso dizer que foi inesquecível. Sei que é um pequeno gesto…mas os pequenos gestos ajudam a caminhar para os grandes, espero eu!", disse por fim, partilhando uma imagem na qual posa no topo com a bandeira da Palestina na mão.