Mariana Pacheco apresentou o seu novo visual aos fãs ao surgir esta terça-feira no programa 'Casa Feliz', no âmbito do 28.º aniversário da SIC. A atriz tem agora o cabelo pintado de vermelho.

Em conversa com João Baião, Mariana confessa estar ainda a habituar-se a esta mudança.

Mais tarde, foi nas suas redes sociais que partilhou com os seguidores as primeiras fotografias após esta incrível transformação.

"O vermelho é o novo preto", escreve a estrela da SIC na legenda de uma das imagens.

Curioso para ver o resultado desta mudança? Espreite a galeria.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira 'refresca' visual. Veja o antes e o depois