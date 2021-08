Maria Cerqueira Gomes roubou todas as atenções com o look para o último 'Em Família'. Trata-se de um vestido cor de rosa claro, com saia rodada e mangas abalonadas, da marca portuguesa Noah.

Aos olhos dos fãs, a apresentadora, de 38 anos, ficou uma "princesa" com o modelito - mais uma escolha do stylist Gonçalo Mello.

A título de curiosidade, o modelo do vestido chama-se Ingrid e encontra-se disponível na loja online por 89 euros.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes espalha sensualidade em biquíni