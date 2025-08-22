Foi com 'unhas e dentes' que Joaquim Nicolau, diretor de atores da novela da TVI 'Festa é Festa', defendeu Manuel Marques, depois de ter sido noticiado que este teria tido comportamentos abusivos com a namorada, Beatriz Barosa, durante as gravações do projeto. Em declarações à revista TV7 Dias, Joaquim Nicolau garantiu que as notícias são "mentira", mostrando-se indignado com o assunto.

A notícia foi comentada no programa 'Passadeira Vermelha' da SIC Caras esta semana, com Nuno Azinheira a adiantar mais informações acerca do tema.

"Não me lembro de, até ao momento, ter visto alguém da atividade do Manuel Marques, como o Joaquim Nicolau, vir a terreiro defender de forma tão acérrima o Manuel Marques", começou por destacar o profissional de comunicação.

"Sabemos que a Maria Rueff lhe deu guarida em casa. São amigos de há muitos anos, é normalíssimo que o tenha feito. Sabemos que o Herman José recusou ser testemunha contra o Manuel Marques", disse ainda, recordando a reação das pessoas mais próximas do artista após a polémica relativamente à filha mais velha ter explodido.

Segundo duas das suas fontes (sendo que uma delas fez parte do 'Festa é Festa'), assegurou Azinheira, chegaram a acontecer "alguns episódios" mais tensos nas gravações da trama da estação de Queluz entre Barosa e Manuel.

"Não sei com que intensidade… Houve momentos que até foi necessário interromper as gravações. Houve até uma altercação entre o Manuel e a própria Beatriz", realçou, notando que não lhe foram revelados pormenores sobre as razões que deram origem às discussões entre o casal de atores, nem a dimensão que estas tomaram.

Por fim, Azinheira observou: "O que acho que é definitivo é que o séquito de amigos do Manuel Marques, todos os colegas do talentosíssimo Manuel, são aparentemente colegas, quando nós durante 30 anos achamos que eram amigos".

Crise na relação de Manuel Marques e Beatriz Barosa?

No final do mês de maio, a imprensa tornou públicas as queixas que Inês, filha mais velha de Manuel Marques - fruto de um anterior casamento - fez contra o ator. A acusação foi inicialmente descrita como crime de violência doméstica, porém o termo levantou dúvidas, uma vez que Inês não vive com o pai desde que este se separou da mãe.

Quem não tem dúvidas é o advogado de Inês que notou que a sua equipa considerava que as acusações perfaziam o crime de violência doméstica, mas que a decisão final seria ainda tomada pelo Ministério Público depois de ouvir todas as partes implicadas.

Beatriz Barosa, namorada de Manuel Marques há quatro anos, tem procurado manter-se discreta no meio desta confusão, tendo deixado de fazer partilhas no Instagram com tanta frequência.

A última que fez ao lado de Manuel Marques foi no dia 11 de maio, a propósito da celebração do 50.º aniversário do companheiro.