Domingo foi novamente um dia marcante devido aos incêndios que continuam a devastar várias zonas de Portugal. E durantes estes últimos dias foram vários os famosos que se manifestaram nas redes sociais, como aconteceu no domingo.

Manuel Marques usou uma fotografia de Hugo Silva para o Obsevador onde é possível ver-se numa imagem marcante o resultado dos incêndios. À imagem o ator juntou palavras de força e coragem, lamentando a situação que mais uma vez Portugal atravessa.

"Todos os anos assistimos a esta calamidade. Faltam meios, falta rever o ordenamento do território, falta a limpeza das matas mas sobretudo faltam escrúpulos de quem provoca estes incêndios para fazer dinheiro. Uma palavra de coragem e outra de força para os nossos bombeiros que continuam a combater a chamas. E quem os está a ajudar no terreno", disse.

Por sua vez, também este domingo, Andreia Dinis reagiu na sua página de Instagram às notícias sobre os incêndios.

"Todos os anos a mesma coisa! Todos os anos assistimos ao país a arder. Assistimos ao desespero e impotência dos que perdem tudo, à união e empenho de populares, ao esforço, dedicação e luta inglória dos que combatem as chamas, sempre sem os meios adequados e sem a devida valorização, e à constante inércia dos sucessivos governos que passam por este país mal governado. Até quando?", escreveu.

De recordar que durante o fim de semana houve ainda a mensagem de Nuno Markl, que elogiou a equipa de um restaurante indiano que tem apoiado bombeiros. "Lição de humanidade numa altura de preconceito", disse.