O caso movido por Frederica Lima contra Nuno Homem de Sá voltou a ficar em destaque nestes últimos dias, o que levou a ex-namorada do ator a manifestar-se publicamente.

"Bom dia a todos. Venho por este meio confirmar o teor das notícias que têm sido publicadas nas últimas semanas, tanto na revista TV7 Dias como no site Dioguinho, e que têm sido replicadas por outras publicações online e escrita", começou por dizer na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 18 de agosto.

De referir que a TV7 Dias avançou com novos detalhes sobre o caso, tendo adiantado que a alegada vítima apresentou provas de perseguição online e que terão sido revelados detalhes privados e íntimos seus em contas falsas supostamente criadas pelo ator.

"Tenho sido contactada insistentemente por jornalistas, e também por outras pessoas com ligações a órgãos de comunicação social, no sentido de prestar declarações sobre os assuntos publicados. Esclareço que o processo de violência doméstica que movi contra o arguido ainda se encontra em fase de investigação, logo em segredo de justiça. Por esse motivo, não darei qualquer entrevista, não farei qualquer depoimento, comentário ou esclarecimento. Manterei silêncio absoluto até que a Justiça se pronuncie", justificou ainda.

"A todos, peço a máxima seriedade e profissionalismo pela gravidade destes processos. Que confirmem sempre a verdade processual e deixem a Justiça fazer o seu trabalho. Com os meus melhores cumprimentos, Frederica Lima", disse, por fim.

De recordar que Nuno Homem de Sá também emitiu recentemente um comunicado sobre os novos detalhes do processo de violência doméstica.

"O esforço patético-diabólico de me quererem transformar nalgum género de 'inimigo público' é a prova clara do(s) fraquíssimo(s) casos/argumentos contra mim. Qual a necessidade de vir vomitar para a praça pública as alegações odiosas que me querem imputar, sem qualquer prova? (e ainda em segredo de justiça). Acham que assim o MP e o tribunal passam a acreditar mais? Tomem nota: sem provas, não há caso. [...] A justiça existe e chegará a uma conclusão", comentou.