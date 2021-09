Maisie Williams levou o glamour à passadeira vermelha da gala da entrega dos prémios GQ Men Of The Year, na noite de quarta-feira, em Londres.

A atriz de 'Game Of Thrones', de 24 anos, deslumbrou com um elegante vestido preto, com detalhes dourados na parte inferior.

Veja na galeria algumas imagens de Maisie Williams no evento.

