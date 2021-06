Esta quinta-feira, 24 de junho, a rainha Maxima de Holanda foi a convidada de honra na visita ao Museu EYE Film, a propósito do 75.º aniversário do jubileu. Este evento aconteceu em Amesterdão, na Holanda, ocasião em que a monarca deslumbrou uma vez mais com o seu bom gosto e ousadia.

Sua majestade optou por um visual repleto de pormenores, uma das suas imagens de marca, nomeadamente um vestido em tons de mostarda conjugado com um sumptuoso chapéu.

Veja na galeria que se segue as imagens desta vistosa combinação.

