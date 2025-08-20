Em casa de Maria Botelho Moniz é dia de festa esta quarta-feira, dia 20 de agosto. Isto porque o noivo, Pedro Bianchi Prata, celebra o seu 51.º aniversário.

A data foi comemorada com um "almoço especial" organizado pela apresentadora, como o próprio piloto revelou aos seguidores.

"51 anos. Hoje celebrei mais um ano de vida da melhor forma possível: rodeado de quem mais amo. Um almoço especial, cheio de significado, organizado pela Maria, com a presença da minha mãe, da minha irmã Catarina, do Dario, dos meus sobrinhos Alice e Miguel e, claro, do meu Vicente", começou por contar, destacando de seguida que o ponto alto do dia foi ouvir o filho dizer "parabéns, pai".

"Foi das maiores emoções da minha vida ouvir o meu filho dizer 'parabéns, pai' e cantar os parabéns para mim. São momentos como este que ficam gravados no coração para sempre", confessou.

"É verdade que não estávamos todos - faltaram o meu pai, a Pi, a Francisca e a Ema - mas senti a família presente em cada detalhe e em cada sorriso", acrescentou.

Mas não ficou por aqui, pois não se esqueceu de todo o carinho recebido. "Quero também agradecer de coração a todas as pessoas que se lembraram de mim e me enviaram mensagens de parabéns pelas redes sociais. Cada palavra fez o dia ainda mais especial", disse.

"Obrigado à vida, obrigado à minha família, obrigado a todos os que fazem parte do meu caminho. Que venham muitos mais anos, sempre com saúde, amor e união", rematou.

Junto das suas palavras, Pedro Bianchi Prata mostrou imagens captadas no momento em que se cantaram os parabéns, surgindo junto do filho e de Maria Botelho Moniz. Veja na galeria.

Por sua vez, Maria Botelho Moniz publicou na sua página de Instagram uma ternurenta fotografia do noivo com o filho e escreveu: "Parabéns, paizão."

De recordar que - juntos desde 2020 - Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos desde 2022. Foi durante umas férias nas Maldivas que o piloto pediu a apresentadora da TVI em casamento.

"Sim. Mil vezes, sim", disse, na altura, Maria Botelho Moniz ao revelar a novidade na sua página de Instagram.