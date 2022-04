Mafalda Castro continua nos Estados Unidos, para onde viajou a propósito do festival Coachella, e apostou num look atrevido para o terceiro dia do evento.

"Tinha um look todo planeado para o dia 3.º do Coachella mas vi que estavam 96 graus e desisti. Usei o vestido mais curto que já tive (mesmo aqueles que usava quando tinha 16 anos)", afirmou ao partilhar o look nas redes sociais.

Foi com um vestido azul estilo lingerie e um chapéu verde que a apresentadora da TVI enfrentou as altas temperaturas de Palm Springs. Veja abaixo.

