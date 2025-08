Maria Manuela, mãe de João Ricardo, concorrente da última temporada de 'Casados à Primeira Vista', comentou novamente o fim da relação do filho com Raquel Mendes, também participante do formato da SIC.

No programa das manhãs do canal de Paço de Arcos, esta segunda-feira, Maria Manuela revelou que a coordenadora de eventos assumiu uma posição de "vítima" por ter confessado publicamente que foi apanhada de surpresa com o facto de João Ricardo ter deixado de lhe responder do nada enquanto mantinham uma relação amorosa.

"Para mim essa atitude que ela teve foi de querer-se vitimizar de uma situação. Ela sabia perfeitamente o que é que tinha acontecido. O comportamento da pessoa, a maneira de estar, as palavras que emprega e a maneira como fala nota-se bem qual é a posição dela, não me venham dizer que não", revelou Maria Manuela.

De seguida, a mãe de João Ricardo confessou ainda que não concordou que os dois tivessem 'casado' no fim do programa, assumindo, desde logo, uma relação publicamente.

"Foi uma precipitação da parte deles e o João Ricardo deixou-se levar [...] Foram muito rápidos, até naquele dia em que estavam a casar, só não me deu ali uma coisinha má porque não calhou", confessou Maria Manuela.

Do casamento... à separação

João Ricardo e Raquel Mendes conheceram-se na última edição de 'Casados à Primeira Vista', programa da SIC apresentado por Diana Chaves.

João Ricardo casou com Marta Sá enquanto Raquel Mendes casou com Hugo Oliveira (concorrente da primeira edição). Como nem uma, nem outra relação foram bem sucedidas, os dois aproximaram-se e, no último episódio desta temporada assumiram o namoro perante o público e os ex-colegas, supreendendo toda a gente.

Mas, um mês depois, a relação não vingou e Raquel revelou numa entrevista que já não estavam juntos. Pouco depois entrou em direto no programa 'Casa Feliz', onde estava a 'ex-sogra' e afirmou que João Ricardo simplesmente deixou de lhe responder às mensagens.

"Estou dentro do possível a levar a vida. Não me queria alongar muito mais porque isto é muito chato. Coisas destas acontecem, mas quando tenho 300 seguidores é uma coisa, quando temos a vida exposta é chato porque toda a gente dá uma opinião, toda a gente diz que sabe e o que não sabe.

Eu e o João Ricardo tivemos uma história de um mês que acho que foi muito bonita - para mim foi. Foi a sério, eu acreditei mesmo, e acho - espero - que ele também. De repente, as coisas começaram a ficar um bocadinho estranhas sem ter aqueles telefonemas que tínhamos de quatro a cinco horas [a falar], tínhamos sempre assunto", disse Raquel durante uma videochamada ao programa das manhãs da SIC.

"Eventualmente, aquilo que sabia era que o João Ricardo estava bastante cansado, a precisar de férias. Aliás, andávamos à procura de casa e um espaço para irmos todos de férias. Mas entenderia e era a primeira pessoa a entender se me tivesse dito: 'Raquel, preciso de ir com elas [as filhas] de férias'. Entreguei-me a esta relação, gostei imenso de viver esta relação..", revelou.

Dias depois desta entrevista, Raquel recorreu às suas redes sociais para esclarecer que os dois já tinham falado e que tudo tinha terminado.

"Foi um mês incrível e verdadeiro para ambos. Neste momento estamos conversados e percebemos que ambos agimos por 'achismos' e impulsividade", confessou.