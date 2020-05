Edmar é um dos concorrentes do 'Big Brother', da TVI, nomeado e em risco de sair do programa já no próximo domingo. Motivo pelo qual a equipa do extra 'Fora D'Horas' foi conversar com a família do jovem.

E foi precisamente em conversa com os jornalistas que a mãe de Edmar acabou por revelar que teme que o filho acabe por ser vítima de ofensas ou insultos dentro do reality show da TVI.

"O meu maior receio é que alguém o ofenda. É o meu maior receio... acho que ele não está preparado para isso", afirmou a mãe do participante.

Importa lembrar que tal como Edmar estão ainda nomeados Daniel Monteiro e Noélia. Hélder encontra-se também nomeado mas com o risco de sofrer uma expulsão direta.

Reveja aqui as palavras da mãe de Edmar.