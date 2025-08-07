"Que orgulho. Fico tão feliz por poder estar ao teu lado e ver-te conquistar o mundo. Amo-te tanto, tanto", foi com estas palavras de Madalena Aragão reagiu a mais uma conquista do namorado, João Neves.

Juntamente com Nuno Mendes e Vitinha, o jogador do Paris Saint-Germain está entre os candidatos à Bola de Ouro, prémio atribuído pela France Football ao melhor jogador do mundo, após uma época 'de sonho', no PSG. O vencedor será tornado público a 22 de setembro.

A partilha de atriz foi feita na stories da sua página de Instagram na qual conta com uma comunidade de mais de 560 mil seguidores, como poderá ver a seguir.

Publicação feita por Madalena Aragão esta quinta-feira, dia 7 de agosto, em apoio ao namorado© Instagram/Madalena Aragão