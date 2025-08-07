"Que orgulho. Fico tão feliz por poder estar ao teu lado e ver-te conquistar o mundo. Amo-te tanto, tanto", foi com estas palavras de Madalena Aragão reagiu a mais uma conquista do namorado, João Neves.
Juntamente com Nuno Mendes e Vitinha, o jogador do Paris Saint-Germain está entre os candidatos à Bola de Ouro, prémio atribuído pela France Football ao melhor jogador do mundo, após uma época 'de sonho', no PSG. O vencedor será tornado público a 22 de setembro.
A partilha de atriz foi feita na stories da sua página de Instagram na qual conta com uma comunidade de mais de 560 mil seguidores, como poderá ver a seguir.
Publicação feita por Madalena Aragão esta quinta-feira, dia 7 de agosto, em apoio ao namorado© Instagram/Madalena Aragão
De Tavira a Bora Bora: as férias de sonho do casalinho
Também nesta rede social, Madalena fez questão de partilhar com os admiradores registos das suas férias de sonho com o internacional português, de 20 anos.
Primeiro, Madalena e João estiveram por Tavira - terra natal do atleta - partindo depois para uma longa viagem até à Polinésia Francesa, mais precisamente Bora Bora.
Eis algumas das imagens partilhadas por Madalena...
Como nasceu este amor?
A atriz, de 19 anos, e o futebolista, de 20, terão começado a viver este romance ainda no verão do ano passado, durante o mês de julho. Pelo menos foi nesta altura que começaram a ser vistos juntos, primeiramente no Algarve e mais tarde no Estádio da Luz.
A confirmação de que o romance era mesmo real chegou no dia 19 de setembro, dia em que partilharam nas redes sociais a primeira foto enquanto casal. Desde aí, Madalena e João têm-se mostrado inseparáveis, apesar de viverem uma relação à distância. São várias as vezes em que a artista viaja até à capital francesa para estar com o namorado. Da mesma forma, os dois continuam a colecionar viagens, tendo já visitado destino como Nova Iorque e Los Angeles.
