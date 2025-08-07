Com quase meio milhão de seguidores na sua página de Instagram, Luciana Abreu aproveita este espaço para estar em contacto com os fãs e ir partilhando diversos momentos da sua vida profissional e familiar.

Foi sobre este espaço na internet que a artista e apresentadora falou no programa 'Casa Feliz', da SIC, na manhã desta quinta-feira.

Juntamente com Rebeca Caldeira e Catarina Miranda, ambas influenciadoras digitais, as convidadas falaram sobre os prós e os contras das redes sociais numa conversa com a apresentadora Diana Chaves.

O lado de Luciana Abreu

Ao contrário do que acontece com a grande maioria dos influenciadores digitais, quando Luciana Abreu decidiu criar uma conta no Instagram esta já era bem conhecida entre o público. "Não deixa de ser uma ferramenta de trabalho, mas também algo que me mantém próxima do público, que eu adoro. É o que mais me motiva, poder responder a uma mensagem que recebi e ter a perceção do tamanho da alegria do outro lado", realça.

A personalidade, de 40 anos, garante que não deixa nenhum dos seus seguidores sem resposta quando lhe enviam mensagens via Instagram, e que é ela que faz questão de responder a cada um (não deixando esta tarefa a cargo de um agente ou representante, por exemplo).

No Instagram, Luciana optou também por expor as quatro filhas: Lyonce, 14 anos, e Lyannii tem 12, que nasceram da relação passada com o futebolista Yannick Djaló e as gémeas Amoor e Valentine, de sete, fruto do casamento terminado com Daniel Souza.

Ainda assim, no que às meninas diz respeito, Luciana sublinhou que faz questão que todos os conteúdos que partilha, sobretudo com Amoor e Valetine têm um caráter educativo. "Através das meninas, o mais didático possível, até porque hoje trabalha-se tanto e há tão pouco tempo para estar com os filhos, que eu tento passar essa realidade, como é que com tanto trabalho, eu consigo ter tempo para os meus filhos e divirto-me com eles".

Entretanto, e a propósito deste problema - o de se passar tanto tempo afastado dos filhos - Luciana lamentou uma situação que presenciou há pouco tempo com uma colega de trabalho e que a "deixou em choque", como confessou a Diana Chaves.

"Há pouco tempo estive e almoçar num restaurante e cruzei-me com uma colega nossa que esteve o almoço inteiro com a filha e as duas no telefone, não cruzaram, não partilharam uma única palavra e eu fiquei chocadíssima com aquilo", realçou, não dando mais pormenores sobre o caso em questão.

Para além de todos os domingos fazer companhia aos telespectadores da SIC no programa 'Domingão', Luciana Abreu encontra-se, atualmente, a gravar a nova novela da estação de Paço de Arcos. A novela intitula-se 'Vitória' e na história a artista dá vida à cabelereira Marina Brito. O elenco conta com a reconhecida atriz brasileira Vanessa Giácomo.

Leia Também: Luíza Abreu recebe nova declaração de amor de João Moura Caetano

Leia Também: Sim, é mesmo verdade! Estas famosas portuguesas têm (todas) 40 anos