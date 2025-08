Louis Tomlinson e Zara McDermott já não escondem nada. O casal confirmou oficialmente o namoro através de uma publicação que foi feita no Instagram.

Apesar de desde março de 2025 que estão a ser ligados romanticamente na imprensa internacional, só agora é que o casal decidiu assumir publicamente a relação e fizeram-no numa partilha na rede social na segunda-feira, dia 4 de agosto.

Na partilha, feita por Zara McDermott, podemos ver uma fotografia da mesma a beijar o cantor Louis Tomlinson. A legenda conta apenas com um emoji em forma de um coração vermelho, e pode-se dizer que tal imagem 'vale mais do que mil palavras'.

Na foto, o artista é quem segura a câmara com o braço estendido, fazendo assim uma selfie.

De acordo com a People, a publicação chegou horas depois de Zara McDermott ter desejado um feliz aniversário à irmã de Louis, Lottie, através das stories da sua página de Instagram. A modelo completou 27 anos na segunda-feira, dia 4 de agosto. No entanto, a referida publicação já não se encontra disponível na rede social.

A relação de Louis Tomlinson e Zara McDermott: como tudo começou

Louis Tomlinson e Zara McDermott começaram a chamar a atenção depois de terem sido vistos juntos numa 'escapadinha' romântica por Aldeburgh, Suffolk, em março, segundo o MetroUK.

Pouco depois, os fãs não ficaram indiferentes ao facto de ambos terem feito uma publicação nas stories do Instagram onde mostravam que estavam no mesmo local num espetáculo dos Stereophonics, no dia 8 de abril.

Dois dias depois, Zara McDermott deu mais força aos rumores ao ter publicado uma fotografia captada durante o pequeno-almoço e onde se podia ver um pouco de uma tatuagem que dava a entender ser de Louis Tomlinson. Agora com esta nova partilha da fotografia do beijo não restam dúvidas de que estão a namorar.

De lembrar ainda que o romance 'mais público' de Louis Tomlinson foi com a modelo Eleanor Calder, entre 2011 a 2022. Esta relação teve altos e baixos. Após a separação, o cantor namorou com Briana Jungwirth, com quem tem um filho em comum, o pequeno Freddie, e com Danielle Campbell.

Por sua vez, Zara McDermott manteve uma relação com Sam Thompson, com quem namorou durante cinco anos. Separaram-se em dezembro de 2024.

