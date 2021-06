Diana Chaves voltou a destacar-se esta quarta-feira, dia 23, pelo look escolhido para ao lado de João Baião conduzir o programa 'Casa Feliz'. Pronta para celebrar o São João com muita classe e já em 'modo' verão, a apresentadora brilhou com um conjunto de saia comprida e blusa curta em tons de azul claro e branco.

O 'modelito', que descobrimos fazer parte da coleção de uma marca portuguesa, deixou os fãs rendidos e arrancou rasgados elogios.

O conjunto é da Funky Project e a boa notícia é que está em saldos no site oficial da marca.

A saia está agora à venda por 55,30€ e a blusa por 47,20€. No total são precisos 102,5€, e alguma sorte para encontrar o seu número, para ter um look igualzinho ao de Diana Chaves.

