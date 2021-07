Chegou ao fim no passado domingo a mais recente edição do programa 'Got Talent Portugal', motivo pelo dedicamos a rubrica Look da Semana ao visuais usados por Sílvia Alberto durante todo o formato.

A apresentadora da RTP1, atualmente com 40 anos, destacou-se em todas as galas pela elegância e classe.

Espreite a galeria e ajude-nos a escolher qual o mais bonito de todos os vestidos de princesa usados por Sílvia Alberto.

