Com a saída de Filomena Cautela do programa da RTP1 - '5 Para A Meia Noite', foi Inês Lopes Gonçalves quem assumiu o lugar de anfitriã do talk-show.

Tendo isto em conta, escolhemos a apresentadora como 'protagonista' para a rubrica 'Look da Semana'.

Conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, Inês marca a diferença pelo seu estilo singular, ousado e ao mesmo tempo elegante.

Aproveite e partilhe connosco qual o seu look de eleição!

