Liliana Filipa e Daniel Gregório são notícia esta quarta-feira, 13 de agosto, depois de ter sido tornado público que o casal de antigos participantes do 'Secret Story' foi alvo de um assalto à mão armada.

A criadora de conteúdo digital e empresária e o companheiro foram abordados por assaltantes armados durante umas férias em família, em Vilamoura, Algarve, avançou inicialmente o Jornal de Notícias.

Contactada pelo Fama ao Minuto, Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre o sucedido em declarações exclusivas.

"Já viajamos imenso e foi o momento mais traumático da nossa vida", confessou. "[Foi] No nosso país, onde nós devíamos sentir seguros. À porta de um aldeamento com segurança e câmaras de vigilância", continuou, confessando ter vivido momentos de terror que deixaram marcas.

A empresária, de 30 anos, revelou ainda em declarações ao nosso site que o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. Quanto aos bens levados pelos assaltantes, Liliana explica que terá sido levado um relógio de valor avultado do companheiro - Daniel Gregório.

Os filhos do casal, Ariel, de seis anos, e Santi, de cinco anos, também estavam presentes no momento do assalto e encontram-se por isso bastante afetados com tudo o que aconteceu. "Estão bastante perturbados porque assistiram a tudo", lamentou.

Segundo um vídeo ao qual o Jornal de Notícias teve acesso - uma mota com dois ocupantes parou junto ao carro em que o casal e os filhos seguiam, do lado do condutor. Um dos assaltantes saiu da mota, apontando uma arma de fogo a Daniel, que acabou por lhe entregar o seu relógio.

A empresária saiu do carro, contudo, por ordem dos assaltantes, acabou por entrar novamente. Assim que o assalto, que terá durado 30 segundos, terminou, os assaltantes puseram-se em fuga. Ninguém ficou ferido e não foram disparados tiros, revela-se ainda.

Após o sucedido, a GNR foi chamada ao local para averiguar o crime e fazer as primeiras diligências. Uma vez que os assaltantes recorreram a uma arma de fogo, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária do Sul foi acionada para investigar o caso, indica o jornal.

[Notícia atualizada às 10h08]