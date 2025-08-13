Liliana Filipa e Daniel Gregório, que se tornaram conhecidos junto do público após terem participado no reality show da TVI 'Secret Story', foram vítimas de um assalto à mão armada durante umas férias em família, em Vilamoura, Algarve, avança o Jornal de Notícias.

Revela a publicação que - segundo um vídeo a que teve acesso - uma mota com dois ocupantes parou junto ao carro em que o casal e os filhos seguiam, do lado do condutor. Um dos assaltantes saiu da mota, apontando uma arma de fogo a Daniel, que acabou por lhe entregar o seu relógio.

A empresária saiu do carro, contudo, por ordem dos assaltantes, acabou por entrar novamente. Assim que o assalto, que terá durado 30 segundos, terminou, os assaltantes puseram-se em fuga. Ninguém ficou ferido e não foram disparados tiros, revela-se ainda.

Após o sucedido, a GNR foi chamada ao local para averiguar o crime e fazer as primeiras diligências. Uma vez que os assaltantes recorreram a uma arma de fogo, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária do Sul foi acionada para investigar o caso, indica o jornal.

O Notícias ao Minuto entrou em contacto com Liliana Filipa e a agência da influenciadora digital. Até ao momento, não obtivemos resposta.

Férias de sonho que se tornaram num pesadelo

As férias de Liliana Filipa pelo sul do país começaram no final do mês de julho e, desde então, a conhecida influencer (com quase 1 milhão de seguidores só no Instagram) tem vindo a partilhar imagens destes dias de sonho.

No dia 26 de julho, recorrendo a uma foto em família - na qual posa com os filhos Santi e Ariel - Liliana deu como aberta a habitual temporada de férias que passa sempre no Algarve no verão.

A família começou por ficar hospedada no Domes Lake Algarve, em Faro, mais precisamente na Praia da Falésia, conforme Liliana mostrou através de diversas publicação na mesma rede social.

Entretanto passou para um outro hotel, o Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa, desta vez em Albufeira.

Apesar de mais discreto, também Daniel Gregório (que trabalha no ramo automóvel) partilhou imagens destes dias de descanso no Algarve, conforme se pode ver pela publicação de seguida:

2025: um ano de conquistas

Este tem sido um ano de grandes conquistas para Liliana e Daniel. A nível pessoal, o casal - que se apaixonou no reality show da TVI - ficou noivo durante um romântica viagem ao Rio de Janeiro, Brasil.

Para além disso, aos poucos vão vendo o sonho de uma casa nova a ganhar forma, uma vez que a construção da propriedade, que parece uma mansão, já se iniciou.