A família de Liam Payne prestou uma homenagem ao cantor no dia em que este teria completado 32 anos, na passada sexta-feira, dia 29 de agosto.

As irmãs do artista, Nicola e Ruth, publicaram no Instagram mensagens emotivas. Aliás, Nicola revelou que a família celebrou o último aniversário de Liam num bowling local, e que recriaram essa noite sem o cantor em homenagem àquele que seria o seu 32.º aniversário.

"Naquela noite, comemoramos o teu aniversário com bowling e McDonald's, celebramos-te, o teu show ['Building the Band'], os teus sonhos e falámos sobre todos os teus planos para o futuro", recordou Nicola na publicação que fez na sua página de Instagram.

"Encerramos a noite com um abraço. Dissemos o quanto estávamos orgulhosos e o quanto te amávamos", lembrou ainda.

"Se eu soubesse que aquela seria a última vez que te iria ver, teria dito muito mais. Gostava de poder entrar numa máquina do tempo e reviver aquela noite, abraçar-te, gravar o teu sorriso e a tua voz. Fazer mais perguntar e anotar tudo para nunca me esquecer", escreveu depois.

"Sinto a tua falta todos os dias, e acho que nunca haverá um dia em que não sinta. Hoje, no teu aniversário, quero desejar-te o mais feliz aniversário celestial. Onde quer que estejas, espero que estejas a comemorar e que também tenhas conseguido alguns strikes. Amo-te para sempre", pode ainda ler-se na publicação de Nicola.

Nas stories da sua página de Instagram, no domingo, dia 31 de agosto, Nicola contou que a família regressou à pista de bowling. "Um ano depois, a mesma pista de bowling, pistas diferentes, uma grande parte da nossa família desaparecida", escreveu.

Nicola disse ainda que espera que Liam Payne esteja "feliz, em paz e que saiba o quanto é amado".

Publicação da irmã de Liam Payne, Nicola© Instagram_np2788

Por sua vez, a também irmã de Liam, Ruth, partilhou as memórias daquele encontro, que também foi a última vez que viu o cantor, no dia 29 de agosto de 2024.

"Éramos só nós os cinco no teu aniversário no ano passado, algo que raramente acontecia desde que os 1D [One Direction] começaram, e fiquei tão feliz que, quando escrevi o teu postal, escrevi o teu nome errado, 'Laim', e rimo-nos [e dissemos] que eu devia dirigir-me a ti desta forma em todos os futuros postais, sem saber que aquele seria o último que iria escrever para ti", partilhou.

"Hoje tenho lutado muito com os meus pensamentos. Lembro-me do que te disse quando nos despedimos pelo que deveriam ser alguns meses, só que agora eu queria ter-te dito mais, abraçar-te mais, feito com que ficasses em Inglaterra e talvez hoje tivesse sido exatamente o mesmo dia perfeito para ti, mas contigo aqui (esperei o dia todo que chegasses e dissesses que tinha sido tudo um grande mal-entendido)", desabafou.

"Quando estávamos contigo neste dia no ano passado, tinhas tantos planos, tantas coisas para fazer, e o ano que se iniciava parecia cheio de emoção", destacou também, terminando com uma mensagem de parabéns a Liam e mostrando-se de "coração partido". "Não sei o que estou a fazer sem ti."

Nas stories, Ruth contou que visitou o memorial de Liam Payne que os fãs criaram na sua cidade natal, no West Park. "Obrigada a todos. [...] Está repleto de todo o amor que ele merecia."

Publicação da irmã de Liam Payne, Ruth© Instagram_roo0990

Liam Payne, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro do ano passado, aos 31 anos, após ter caído de uma varanda do quarto de um hotel em Buenos Aires, onde estava hospedado. O cantor era pai do pequeno Bear, que na altura tinha sete anos, fruto da relação passada com a cantora Cheryl Cole.

