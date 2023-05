Ainda sem trabalhar no pequeno ecrã depois de ter decidiu avançar com um processo judicial contra a TVI, Leonor Poeiras voltou a falar sobre o seu caso num novo direto que fez no Instagram.

"Que polémica, que doida, a pôr um estação em tribunal… Lamento, meteram-se com a pessoa errada. Lamento. [...] Acham que é a primeira vez que isto acontece? É claro que não, mas nenhum dos meus colegas se pode dar ao luxo de processar uma estação porque tem contas para pagar e tem, obviamente, que encontrar rapidamente outro trabalho", disse a antiga apresentadora da TVI.

"Se não tivesse posto a TVI em tribunal, obviamente que continuava a trabalhar no meio, a fazer outro tipo de coisas. É assim que funciona. Mas eu não admito. Sabia desde o início e aceitei [que ia ser] posta de parte. Vais contra a TVI, eles vão unir-se todos contra ti. Eu sei, eu assumo. Sabia e aceitei. Sabia que ia passar por um mau momento, que ia ser difícil, e foi. Cá estou eu, e não desisto", desabafou, falando depois de produtos que são publicitados nos meios de comunicação em Portugal.

"[Dizem que] temos de nos aceitar como somos e ninguém pode ser desconsiderado porque é gordo, ou porque não tem um braço ou não tem um dente… É bonito esse discurso politicamente correto, mas depois os programas de televisão são patrocinados por produtos para emagrecer, nas redes sociais os conteúdos são as miúdas todas de biquíni a dizer que tomaram este produto para perder o volume… Até na rádio. Não estou interessada", explicou, abordando ainda o facto de na comunicação social haver vários trabalhadores a recibos verdes.

"Depois a comunicação social não é só o que se faz e o que não se faz, é a forma como as pessoas são tratadas. Toda a gente está a recibos verdes. Não admito. O que é que é isto? Toda a gente, não é só na televisão. Na TVI então estão 500 mil pessoas, mas vamos fingir que não porque a TVI alega que não há ninguém nesta situação a trabalhar lá. A TVI e de certeza que as outras estações também. Era chegar uma nova inspeção surpresa, como aconteceu há pouco tempo, e depois verem-se obrigados a pôr determinadas pessoas nos quadros precisamente porque estão a não cumprir a lei ao manterem-nas a recibos verdes durante tantos anos", acrescentou.

Leonor Poeiras afirmou também que neste momento "estão vários processos a decorrer", mas "só um é que é público".

Ainda durante o direto, lamentou: "Uma coisa muito triste em relação à justiça é que é preciso ter coragem e dinheiro. É muito triste. Ninguém se aguentaria sem ter trabalho na área, como eu, durante três anos. Isso aconteceu porque, obviamente, sempre geri as minhas poupanças da melhor forma. Mas também porque tinha um terreno no Alentejo e tive que o vender. Há todo um lado da minha vida que entreguei, eu estou a dar tudo neste processo. É por isso que vou até ao fim, se for caso, até ao Supremo Tribunal de Justiça. É óbvio que o que me aconteceu é injusto e ilegal".

"[...] Não desisto, é muito injusto, eu nem sequer subsídio de desemprego posso pedir. Portanto, não tenho trabalho na área, não posso pedir subsídio de desemprego e preciso de ter dinheiro para cada novo requerimento, papel, etc., que seja entregue em tribunal. Não é para todos e o que eu estou a fazer, se Deus quiser, vai abrir um procedente na lei", continuou.

"O que estou a fazer não é apenas por mim, é por todos aqueles que estão injustamente a recibos verdes há anos e que do nada levam um pontapé no rabo e são impedidos de continuar com a sua vida, são despedidos do trabalho, são postos no isolamento social porque lhes retiram a vida que sempre tiveram. A mim retiraram isso, os corredores, o edifício da TVI, os meus colegas que continuam aqui, não todos, mas muito deles. Eu não sou uma mercadoria", disse ainda, voltando a referir a decisão de vender um dos seus bens.

"Vou vender o meu monte alentejano - que quem me conhece sabe que é o meu sonho de vida - porque quero mesmo ir até às últimas instâncias e provar. Não vou desistir e quero mesmo acreditar que o desfecho será positivo ainda este ano, e se não for vou para o Supremo [Tribunal de Justiça]", frisou.

