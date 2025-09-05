Inês Margarida Martins partilhou na sua página de Instagram a experiência com a amamentação da pequena Elisa que já tem sete meses. A influencer referiu que decidiu abordar este assunto por ser uma questão muito pedida pelas suas seguidoras.

"Em primeiro lugar só dizer que não considero que mães que amamentam sejam super-heroínas da mesma forma que também não considero que mulheres que não amamentam, quer seja por escolha ou por incapacidade física, logística ou emocional, sejam vilãs", começa por dizer a antiga participante do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista'.

De seguida, a influencer revela que "atualmente está a passar a fase da introdução alimentar" com a bebé.

Mas recuando no tempo, Inês explicou o seu processo pessoal.

"No início correu tudo bem, o leite desceu na altura certa, a quantidade suficiente de leite. No entanto, doía-me muito e eu experimentei várias pomadas, vários produtos, nada estava a resultar. Até que depois percebi que o mais natural possível era aquilo que me ia ajudar, que é deixar a maminha ao léu, deixar com leite materno, deixar secar e deixar a natureza seguir o seu rumo natural.

No início foi bem 'punk'. Lembro-me de estar com ela ao colo, ela a mamar e eu a chorar porque me doía muito e eu já não sabia o que havia de fazer.

A antecipação da próxima mamada era algo que me deixava muito ansiosa, a minha mãe ajudou-me imenso, o Bruno ajudou-me imenso. Na altura também vim aqui às redes sociais procurar algum apoio [...]", confessou.

Depois disso, Inês percebeu que se continuasse assim iria desistir da amamentação, o que não foi necessário já que a experiência melhorou.

A história de amor de Inês Margarida Martins e Bruno Lima que começou num programa de televisão

Inês Martins e Bruno Lima conheceram-se na terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista' em 2022. No fim da experiência ficaram juntos e, dois anos depois, a consultora de imagem engravidou.

Pouco tempo antes da pequena Elisa nascer, o casal mudou de casa para mais perto da família.