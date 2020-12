Em 2019, todos os olhos estiveram postos na princesa Leonor naquele que foi o seu primeiro discurso oficial, na cerimónia de entrega dos Prémios Princesa das Astúrias. Este ano, a filha dos reis Felipe VI e Letizia repetiu a proeza e foi alvo de todas as atenções com um detalhe que marcou uma viragem no seu estilo.

Aos 14 anos, a herdeira à coroa espanhola deixou as habituais sabrinas e apostou em sapatos com um pequeno salto, evidenciando-se assim numa versão menos infantil e mais madura.

Leonor conjugou os sapatos, um modelo preto básico com formato em bico, com um vestido curto com padrão floral.

O visual esteve em destaque na imprensa espanhola e internacional e foi o mais visto na nossa rubrica Look da Semana.

Ainda se recorda? Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Look da Semana: Ronaldo versus Messi! De quem é a melhor foto de Natal?