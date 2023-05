Lea Michele 'derreteu' de tanto amor após o fim do espetáculo 'Funny Girl' no domingo, 14 de maio, quando se comemorou o Dia da Mãe nos EUA.

No fim de atuar, a atriz foi 'chamada' ao palco para agradecer todos os aplausos e a presença do público quando foi surpreendida ao ver o filho, Ever, de dois anos, a correr até ela com um ramo de flores. O momento ficou gravado e rapidamente foi destacado nas redes sociais.

A mamã não podia ter ficado mais feliz por estar em cima do palco com o seu menino.

De recordar que, recentemente, o pequeno Ever passou momentos menos bons e foi hospitalizado com "um problema de saúde assustador". Lea na altura não adiantou pormenores sobre a situação, apenas destacou que estava a viver uma fase "difícil".

Agora o menino - que é fruto do casamento da atriz com Zandy Reich - "está bem".