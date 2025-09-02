Kiko is Hot, um dos mais influentes criadores digitais em Portugal, não resistiu em fazer uma brincadeira com uma entrevista que Francisco Monteiro deu.

Ao ser questionado sobre um preconceito de que foi alvo, o antigo concorrente do 'Big Brother' respondeu: "O meu pai detestava ver-me de fato de treino".

O influenciador digital, que tem mais de 250 mil seguidores no Instagram, não resistiu em brincar com estas palavras.

"Eu acho que estas histórias de coragem de betos são muito importantes porque, por exemplo, o preconceito das pessoas gays faz com que elas não possam casar em montes de países, o preconceito em pessoas negras, por exemplo, elas são perseguidas quando vão as espaços públicos, a shoppings, etc", realça.

"No caso dos betos, eles não podem usar fato de treino. Eu acho que ninguém fala disso, sabem? E eu acho que é mesmo importante nós começarmos a lidar com estes problemas e perceber que estamos todos no mesmo barco, porque o preconceito é bué mau", termina, recorrendo a um tom de ironia.

A resposta de Francisco Monteiro, também conhecido por Zaza, não tardou em chegar: "O maior chorão das redes sociais em Portugal a tentar dar baile aos outros... tem a sua piada".

Resposta de Francisco Monteiro ao vídeo de Kiko is Hot© Instagram/Kiko is Hot

A relação de Francisco Monteiro com Bárbara Parada

Entre altos e baixos, términos e recomeços, a relação de Francisco Monteiro com Bárbara Parada continua. Os antigos concorrentes de reality shows falaram sobre isto numa entrevista que deram a Merche Romero e Zé Lopes no programa 'Bom Dia Alegria', no V+TVI, no passado mês de agosto.

Nesta conversa, ambos revelaram já terem feito terapia em conjunto: "Já fomos a terapia de casal e terapia individual também. Eu não gostei porque foram duas horas em que nós só falámos e a terapeuta não [...] Não gosto de coisas negativas", confessou Parada. Já Francisco diz ter gostado da experiência.

Já tendo ultrapassado os momentos mais difíceis da relação, o casal pensa agora no futuro, que passará por partilharem a mesma casa. "Estamos a pensar viver juntos, é muito importante para nós, quero num futuro próximo ver um sítio para nós", notou Bárbara.

"Nós já falámos muitas vezes sobre isto mas eu acho que sim, estamos no bom caminho, tens que escolher bem as coisas [casa], não é uma coisa da noite para o dia", acrescentou Francisco.

O amor de Bárbara Parada e Francisco Monteiro nasceu depois dos dois terem participado no 'Big Brother - Desafio Final', em 2024. Em julho deste ano chegaram mesmo a anunciar que tinham terminado a relação, contudo, tempos depois voltaram a dar uma nova oportunidade ao seu amor.