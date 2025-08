Khloé Kardashian falou sobre a decisão que tomou ao tornar-se cuidadora principal do irmão do ex-namorado e pai dos filhos, Tristan Thompson.

Num dos episódios do seu podcast - 'Khloé in Wonder Land' - transmitido no dia 30 de julho, a estrela, de 41 anos, explicou por que decidiu ajudar Amari, de 18 anos, após a morte da mãe de Tristan, Andrea Thompson, em janeiro de 2023.

"Para aqueles que não sabem, o Tristan tem um irmão mais novo, de 18 anos, que tem uma deficiência profunda. O Amari tem Síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma forma de epilepsia", explicou. "Ele não consegue andar ou falar. Ele nunca conseguiu falar", realça.

A irmã de Kim Kardashian notou que Andrea era a "única cuidadora de Amari quando a família vivia no Canadá". Quando esta morreu, tanto ela, como Tristan e o clã Kardashian/Jenner decidiram trazer Amari para os Estados Unidos.

Contudo, a agenda preenchida de Tristan, jogador da NBA, não permitia que este estivesse com o irmão a tempo inteiro.

"O Tristan está na NBA e anda sempre num estado diferente todos os dias ou por alguns dias, e não é bom para o Amari andar tantas vezes de avião", referiu. "O Amari tem várias convulsões por dia com o tipo de epilepsia que ele tem", continua.

"Por isso, o Amari fica comigo em Los Angeles. Escolhi tomar conta dele e estar lá para apoiá-lo, porque não é bom para ele viajar", fez saber.

Assim, com esta decisão, Amari passou a fazer parte da família de Khloé.

No podcast, Khloé enalteceu ainda o trabalho das duas "sensacionais" cuidadoras que acompanham Amari, garantindo que o jovem tem a melhor vida que se lhe pode proporcionar dada a sua condição.

Amari, um tio muito especial para True e Tatum

Khloé revelou ainda que a presença de Amari é muito benéfica para os filhos, True e Tatum.

"Acho que é muito importante para os meus filhos, sobrinhos e sobrinhas, terem contacto com todo o tipo de pessoas diferentes no mundo", refletiu. "Penso que ensina a todos compaixão e compreensão. Abre-lhes a mente para ver que o Amari é deficiente, claro, mas que também é tal como nós", fez saber.

"E amo ver como o Amari fica animado quando está entre as crianças. Ele não consegue falar, mas se o conhecerem bem percebe-se que ele consegue exprimir-se, vê-se o brilho nos olhos dele. É um jovem tão incrível. Sinto-me muito orgulhosa e honrada por ter o Amari na minha vida", completou.

O fim do relacionamento com Tristan

"As pessoas estão sempre a perguntar: porque é que fazes isso? Se tu e o Tristan já não estão juntos, porque é que o ajudarias a tomar conta do Amari?", refletiu.

"Quando eu conheci o Tristan e a família dele, foi há nove, 10 anos, uma loucura. Quando os conheci, a Andrea (mãe do Tristan) e eu tornamo-nos grandes amigas", lembra.

A Kardashian revela que sempre ajudou Andrea a tomar conta de Amari. "Ela fazia perguntas. Pedia o contacto de determinados médicos e eu ajudava-a com isso. Por isso estava muito envolvida em tudo".

"Também sei o quanto Amari significava para a Andrea e ela morreu devido a um ataque cardíaco repentino. Estando ou não num relacionamento com o Tristan, ainda tenho a família dele com quem passei tantos anos. A minha relação com a Andrea não tinha nada a ver com o meu compromisso com o Tristan. O Amari merece alguém que esteja lá para ele, que tome conta dele, lhe dê uma ótima vida. O Amari merece o meu amor e o meu cuidado, independentemente do ponto em que eu e o Tristan estejamos", completa.

Leia Também: Kanye West era bem diferente antes de casar com Kim, diz antigo colega