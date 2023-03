Kerry Washington destacou-se com o vestido de veludo Marc Bouwer, vermelho, que Whitney Houston usou na gala da entrega dos BET Walk of Fame Awards em 1996.

A atriz esteve presente no American Black Film Festival Honors, este domingo, e deslumbrou com o referido look, que destacou depois na sua página de Instagram.

Na legenda de um vídeo que publicou na rede social, Kerry Washington falou do facto de estar com o mesmo vestido que a icónica cantora usou há 27 anos.

Veja ainda na galeria algumas imagens de Kerry Washington no evento.

